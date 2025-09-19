H Παλαιστίνια καλλιτέχνις Hala Eid Alnaji στο Marie Claire: «Γιατί ο κόσμος αντιμετωπίζει το αίμα του λαού μου σαν νερό;»

Τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς μπροστά στην υπέρτατη φρίκη μιας γενοκτονίας που παρακολουθούμε στις οθόνες μας σχεδόν σε πραγματικό χρόνο; Τι μπορεί, έστω, να πει; Αν οι εικαστικές τέχνες έχουν κάποια βαρύτητα στη συζήτηση που ελπίζουμε να οδηγήσει σε ένα πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα από την ανακούφιση μέσα από το μοίρασμα κοινών συναισθημάτων, δηλαδή να σωθούν ζωές και να ζήσουν ελεύθεροι οι λαοί στη γη που τους αναλογεί, σήμερα αυτό ισχύει στο πολλαπλάσιο για τους Παλαιστινίους καλλιτέχνες.Δεκάδες από αυτούς συμμετέχουν στο Ελληνικό Περίπτερο της Μπιενάλε της Γάζας, που μόλις εγκαινιάστηκε, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, και θα συνεχιστεί έως τις 4 Νοεμβρίου, στο Λόφος Art Project στην Κυψέλη, με τίτλο «Στη ζώνη του πυρός. Θαύματα μέσα στα ερείπια», σε επιμέλεια των Φαίη Τζανετουλάκου και Δημήτρη Σαραφιανού. Ανάμεσά τους, η 37χρονη Hala Eid Alnaji, αρχιτέκτονας, καλλιτέχνις και διδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Westminster στο Λονδίνο.