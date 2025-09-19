Κατερίνα Ευαγγελάτου: Με μαύρο off-shoulder φόρεμα και εσπαντρίγιες στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας

Ήταν 1955 όταν ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ίδρυσε το Φεστιβάλ Αθηνών, το οποίο έκτοτε μας έχει χαρίσει μοναδικές καλλιτεχνικές στιγμές . Με αφορμή τα 70 χρόνια από την ίδρυσλη του, ο ΕΟΤ διοργάνωσε εκδήλωση στη Ρωμαϊκη Αγορά της Αθήνας το βράδυ της Τρίτης, 16 Σεπτεμβρίου.Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στη σπουδαία Ελληνίδα σοπράνο Μαρία Κάλλας, καθώς συμπληρώθηκαν 48 έτη από το θάνατό της στις 16 Σεπτεμβρίου 1977. Η διεθνούς φήμης σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση ερμήνευσε κλασικές άριες πλαισιωμένη από τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη μουσική Διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου, ενώ την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ κα. Αλεξάνδρα Δουβαρά.Προλογίζοντας την εκδήλωση, η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε χαρακτηριστικά: «Το Φεστιβάλ, σε αυτές τις επτά δεκαετίες εξελίχθηκε, έγινε θεσμός διεθνής. Έγινε γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, ανάμεσα στην αρχαία κληρονομιά και τη σύγχρονη δημιουργία. Έφερε κοντά καλλιτέχνες και κοινό απ’ όλο τον κόσμο, έδωσε την ευκαιρία σε χιλιάδες επισκέπτες να γνωρίσουν την Ελλάδα μέσα από την τέχνη. Πρόβαλε μια Ελλάδα που μπορούσε, μέσα σε δύσκολους καιρούς, να σταθεί στα πόδια της, να διεκδικήσει το μέλλον της, να κοιτάξει τον κόσμο κατάματα με αυτοπεποίθηση. Γιατί αυτή η συνύπαρξη πολιτισμού και τουρισμού ήταν και είναι η μεγάλη μας δύναμη. Ο διαρκής μας αγώνας, η κεντρική μας στρατηγική για μια ανάπτυξη ποιοτική, για έναν τουρισμό βιώσιμο, για μια κοινωνία που ευημερεί.»Η επιλογή της Ρωμαϊκής Αγοράς, ενός επισκέψιμου μνημείου με ανεκτίμητη ιστορική αξία στην καρδιά της Αθήνας, ανέδειξε τη διαχρονική σχέση της Ελλάδας με την Τέχνη και ταυτόχρονα συνέδεσε με μοναδικό τρόπο το αρχαίο παρελθόν της πόλης με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.