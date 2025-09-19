Μπέλα Χαντίντ: Oι φωτογραφίες από το νοσοκομείο, το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας της και οι φήμες για ανορεξία
Το μοντέλο διαγνώστηκε με τη νόσο του Lyme πριν από 12 χρόνια.

ΗBella Hadid ανησύχησε τους θαυμαστές της όταν μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο, δείχνοντας τη δύσκολη κατάσταση της υγείας της.

 
Η 28χρονη ακτιβίστρια και μοντέλο δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram εικόνες από το δωμάτιο ενός νοσοκομείου, όπου φαίνεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι, με ορό και μάσκα οξυγόνου, ενώ σε άλλες φωτογραφίες τρώει πίτσα, κρατά ένα πλεκτό αγγελάκι ή χαζεύει το ηλιοβασίλεμα και τα ουράνια τόξα από το παράθυρό της.

 
Με τη λεζάντα: «Συγγνώμη που χάνομαι συνέχεια. Σας αγαπώ», θέλησε να καθησυχάσει τους διαδικτυακούς της φίλους, αν και η ανάρτηση προκάλεσε περισσότερες απορίες παρά απαντήσεις.

