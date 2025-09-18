Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έτσι γιόρτασαν τα γενέθλια της Mariah
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έτσι γιόρτασαν τα γενέθλια της Mariah
Στο Ψυχικό
Με μια νέα ανάρτηση ευχήθηκε o Γιάννης Αντετοκούνμπο στην αγαπημένη του, Mariah, για τα γενέθλιά της. Η φωτογραφία τους που ανέβασε στο Instagram συνοδεύτηκε από τη λεζάντα: «Χαρούμενα γενέθλια, αγάπη μου».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα