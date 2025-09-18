Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έτσι γιόρτασαν τα γενέθλια της Mariah

Με μια νέα ανάρτηση ευχήθηκε o Γιάννης Αντετοκούνμπο στην αγαπημένη του, Mariah, για τα γενέθλιά της. Η φωτογραφία τους που ανέβασε στο Instagram συνοδεύτηκε από τη λεζάντα: «Χαρούμενα γενέθλια, αγάπη μου».