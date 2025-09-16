Νταϊάν Κρούγκερ: Το polka dot φόρεμά της σε κινηματογραφικό φεστιβάλ
MARIE CLAIRE

Νταϊάν Κρούγκερ: Το polka dot φόρεμά της σε κινηματογραφικό φεστιβάλ

Μια πολύ κομψή εμφάνιση.

Νταϊάν Κρούγκερ: Το polka dot φόρεμά της σε κινηματογραφικό φεστιβάλ
ΗDiane Kruger έκλεψε τις εντυπώσεις στο South International Series Festival που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Κάντιθ της Ισπανίας, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με τη λαμπερή της παρουσία. Η Γερμανίδα ηθοποιός και μοντέλο επέλεξε ένα κομψό, ρομαντικό φόρεμα σε απαλή απόχρωση του καφέ, με ανάλαφρο ύφασμα και διακριτικές λεπτομέρειες, που τόνιζε τη φινετσάτη σιλουέτα της. Το λουκ της ολοκληρώθηκε με διακριτικό μακιγιάζ και κομψά κοσμήματα, ισορροπώντας άψογα τη λάμψη με τη χάρη.

 
Η Diane Kruger είναι γνωστή για το εκλεπτυσμένο και διαχρονικό στυλ της, το οποίο συνδυάζει συχνά κλασικές γραμμές με μοντέρνες λεπτομέρειες. Επιλέγει ρούχα που αναδεικνύουν τη θηλυκότητά της με κομψότητα και απλότητα, αποφεύγοντας τις υπερβολές.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης