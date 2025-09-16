Νταϊάν Κρούγκερ: Το polka dot φόρεμά της σε κινηματογραφικό φεστιβάλ

ΗDiane Kruger έκλεψε τις εντυπώσεις στο South International Series Festival που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Κάντιθ της Ισπανίας, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με τη λαμπερή της παρουσία. Η Γερμανίδα ηθοποιός και μοντέλο επέλεξε ένα κομψό, ρομαντικό φόρεμα σε απαλή απόχρωση του καφέ, με ανάλαφρο ύφασμα και διακριτικές λεπτομέρειες, που τόνιζε τη φινετσάτη σιλουέτα της. Το λουκ της ολοκληρώθηκε με διακριτικό μακιγιάζ και κομψά κοσμήματα, ισορροπώντας άψογα τη λάμψη με τη χάρη.Η Diane Kruger είναι γνωστή για το εκλεπτυσμένο και διαχρονικό στυλ της, το οποίο συνδυάζει συχνά κλασικές γραμμές με μοντέρνες λεπτομέρειες. Επιλέγει ρούχα που αναδεικνύουν τη θηλυκότητά της με κομψότητα και απλότητα, αποφεύγοντας τις υπερβολές.