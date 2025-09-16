Chai Latte Nails: Το πιο γλυκό και spicy μανικιούρ του φθινοπώρου

Ξεχνάμε για λίγο τα matcha, τα blueberry milk nails και τα dirty martini vibes του καλοκαιριού και στρεφόμαστε σε ένα από τα πιο cozy ροφήματα.



Αν υπάρχει ένα πράγμα που ξέρουμε με σιγουριά, είναι πως όταν το μανικιούρ εμπνέεται από ροφήματα, το αποτέλεσμα είναι πάντα ξεχωριστό. Ξεχνάμε για λίγο τα matcha, τα blueberry milk nails και τα dirty martini vibes του καλοκαιριού και στρεφόμαστε σε ένα από τα πιο cozy και φθινοπωρινά ροφήματα: το chai latte.





Αυτή η νέα τάση στα νύχια, γνωστή και ως Chai Latte Nails, μας έχει ήδη κερδίσει με το εκλεπτυσμένο αλλά και παιχνιδιάρικο στυλ της. Γλυκιά και πικάντικη ταυτόχρονα, όπως και το ίδιο το ρόφημα, μεταφράζεται σε ένα ουδέτερο αλλά ποτέ βαρετό nail look που είναι ό,τι πιο ταιριαστό μπορούμε να δοκιμάσουμε αυτή την εποχή

