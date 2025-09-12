Η Γκουίνεθ Πάλτροου πήγε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης έπειτα από 8 χρόνια - Τι φόρεσε
Η Γκουίνεθ Πάλτροου πήγε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης έπειτα από 8 χρόνια - Τι φόρεσε
Παρακολούθησε το show του Michael Kors
Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, η Gwyneth Paltrow, παρακολούθησε το show Michael Kors για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 στο πλαίσιο του NYFW στη Νέα Υόρκη.
Για το γεγονός επέλεξε ένα γκρι πουλόβερ πάνω από λευκή μακρυμάνικη μπλούζα, το οποίο συνδύασε με γκρι πλισέ μάλλινη παντελόνα. Μαύρες μυτερές γόβες ολοκλήρωσαν το look και τα ξανθά μαλλιά της ήταν ίσια.
Η εμφάνιση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η ιδρύτρια του Goop παρευρίσκεται σε NYFW από το 2017, όταν είχε παραστεί σε επίδειξη μόδας του Calvin Klein.
