Η Γκουίνεθ Πάλτροου πήγε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης έπειτα από 8 χρόνια - Τι φόρεσε
MARIE CLAIRE

Η Γκουίνεθ Πάλτροου πήγε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης έπειτα από 8 χρόνια - Τι φόρεσε

Παρακολούθησε το show του Michael Kors

Η Γκουίνεθ Πάλτροου πήγε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης έπειτα από 8 χρόνια - Τι φόρεσε
Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, η Gwyneth Paltrow, παρακολούθησε το show Michael Kors για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 στο πλαίσιο του NYFW στη Νέα Υόρκη.

 
Για το γεγονός επέλεξε ένα γκρι πουλόβερ πάνω από λευκή μακρυμάνικη μπλούζα, το οποίο συνδύασε με γκρι πλισέ μάλλινη παντελόνα. Μαύρες μυτερές γόβες ολοκλήρωσαν το look και τα ξανθά μαλλιά της ήταν ίσια.

 
Η εμφάνιση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η ιδρύτρια του Goop παρευρίσκεται σε NYFW από το 2017, όταν είχε παραστεί σε επίδειξη μόδας του Calvin Klein.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης