Κλέλια Ανδριολάτου: Με λευκό μπικίνι σε καρότσα αγροτικού
MARIE CLAIRE

Κλέλια Ανδριολάτου: Με λευκό μπικίνι σε καρότσα αγροτικού

Οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα της νέας ταινίας που πρωταγωνιστεί στη Μύκονο.

Κλέλια Ανδριολάτου: Με λευκό μπικίνι σε καρότσα αγροτικού
Στη Μύκονο εντόπισε ο φωτογραφικός φακός την Κλέλια Ανδριολάτου. Η ηθοποιός, που πριν από λίγες ημέρες μαζί με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη αποκάλυψαν πως η σειρά «Maestro in Blue» θα συνεχιστεί και για τέταρτη σεζόν, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε γυρίσματα για τη νέα της ταινία.

 
Συγκεκριμένα, θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Mykonos», της οποίας την παραγωγή έχει αναλάβει η εταιρεία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η οποία ακολουθεί τις περιπέτειες μιας εκκεντρικής ομάδας ευγενών κλεφτών, που ληστεύουν αλαζονικούς τουρίστες που καταστρέφουν το νησί τους κάθε καλοκαίρι.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης