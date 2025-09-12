Κλέλια Ανδριολάτου: Με λευκό μπικίνι σε καρότσα αγροτικού
Οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα της νέας ταινίας που πρωταγωνιστεί στη Μύκονο.
Στη Μύκονο εντόπισε ο φωτογραφικός φακός την Κλέλια Ανδριολάτου. Η ηθοποιός, που πριν από λίγες ημέρες μαζί με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη αποκάλυψαν πως η σειρά «Maestro in Blue» θα συνεχιστεί και για τέταρτη σεζόν, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε γυρίσματα για τη νέα της ταινία.
Συγκεκριμένα, θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Mykonos», της οποίας την παραγωγή έχει αναλάβει η εταιρεία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η οποία ακολουθεί τις περιπέτειες μιας εκκεντρικής ομάδας ευγενών κλεφτών, που ληστεύουν αλαζονικούς τουρίστες που καταστρέφουν το νησί τους κάθε καλοκαίρι.
