Julie Andrews : Κερδίζει Emmy για τη φωνή της Lady Whistledown στο Bridgerton
Julie Andrews : Κερδίζει Emmy για τη φωνή της Lady Whistledown στο Bridgerton

Έπειτα από τρεις υποψηφιότητες, η θρυλική ηθοποιός τιμήθηκε για πρώτη φορά με το βραβείο Εξαιρετικής Ερμηνείας με Φωνή Χαρακτήρα στα Creative Arts Emmy Awards 2025.

ΗJulie Andrews είναι η γυναίκα που χάρισε στον κόσμο τη Mary Poppins και τη Maria von Trapp στη Μελωδία της Ευτυχίας. Σήμερα, συνεχίζει να γράφει ιστορία, αυτή τη φορά μέσα από τη φωνή της. Στα 76α Creative Arts Emmy Awards 2025, η 89χρονη θρυλική ηθοποιός απέσπασε το βραβείο Outstanding Character Voice-Over Performance για τον ρόλο της ως Lady Whistledown στο επεισόδιο «Into the Light» του Bridgerton.

