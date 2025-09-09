«Φοβάμαι να μείνω εδώ»: Οι άνθρωποι που σκέφτονται να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ, λόγω Ντόναλντ Τραμπ

Από την επανεκλογή του Donald Trump και μετά, έχει παρατηρηθεί κατακόρυφη αύξηση στα αιτήματα LGBTQ+ Αμερικανών που διερευνούν τη δυνατότητα μετεγκατάστασής τους στον Καναδά, σύμφωνα με οργανώσεις υποστήριξης της κοινότητας.Το κλίμα αβεβαιότητας και φόβου εντείνεται, καθώς σε ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο αυξάνονται οι επιθέσεις σε βάρος των δικαιωμάτων της LGBTQ+ κοινότητας, από αντι-τρανς εκτελεστικά διατάγματα μέχρι ρητορικές μίσους και νομοσχέδια που ξεπερνούν πλέον τα 600 σε αριθμό.«Συμβαίνουν πάρα πολλά στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή – και πολλά από αυτά είναι τρομακτικά», δήλωσε η Latoya Nugent, μέλος της οργάνωσης Rainbow Railroad, η οποία προσφέρει υποστήριξη σε LGBTQI+ άτομα που βιώνουν διώξεις και βία στις χώρες διαμονής τους, στον Guardian.Μέσα στους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους, η οργάνωση έχει δεχτεί 4.197 αιτήματα από κατοίκους των ΗΠΑ – ποσοστό που αυξήθηκε κατά 760% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. «Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που μας καλούν ζητά υποστήριξη για διεθνή μετεγκατάσταση. Με άλλα λόγια, μας λένε: “Θέλω να φύγω από τις ΗΠΑ γιατί φοβάμαι να ζω εδώ”», εξηγεί η Nugent.Η τηλεφωνική γραμμή της Rainbow Railroad – η οποία συνήθως δέχεται περίπου 12.000 κλήσεις τον χρόνο από όλο τον κόσμο – άρχισε να υπερφορτώνεται τον περασμένο Νοέμβριο, λίγο μετά την εκλογική νίκη του Προέδρου Trump, όταν μέσα σε μόλις 24 ώρες δέχθηκαν περισσότερες από 1.100 κλήσεις. «Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν η χώρα με τα περισσότερα αιτήματα βοήθειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.Και φαίνεται πως αυτή η τάση θα συνεχιστεί. «Πολλοί δηλώνουν ανοιχτά πως φοβούνται για το τι τους επιφυλάσσει το μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη το πολιτικό κλίμα και τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναδύονται σε βάρος των LGBTQI+ ατόμων», προσθέτει η ίδια.