Τα τρία πιο τυχερά ζώδια του μήνα

Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας με «καταιγίδα» αστρολογικών εξελίξεων: δύο εκλείψεις—μία σελήνης στις 7 Σεπτεμβρίου και μία ηλιακή στις 21–επηρεάζουν ενεργά τα ζώδια. Κατά συνέπεια, ορισμένα φαίνεται να ευνοούνται περισσότερο και να εισέρχονται σε μια περίοδο αλλαγής, προόδου και θετικής τροπής.