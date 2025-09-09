Emily Blunt: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα του The Smashing Machine

ΗEmily Blunt περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο δίπλα στον σύζυγό της John Krasinski, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τον τίτλο της ως μία από τις πιο κομψές και γοητευτικές παρουσίες του Χόλιγουντ. Με χαμηλόμεσο pin-striped παντελόνι και τολμηρό bandeau top από διάφανο ύφασμα που ανέδειξε τη σιλουέτα της, η 42χρονη ηθοποιός συνδύασε δύναμη και θηλυκότητα σε μια εμφάνιση.