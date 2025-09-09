Kate Middleton: Η εμφάνιση – έκπληξη στο πλευρό του πρίγκιπα William

Στις 8 Σεπτεμβρίου, τρίτη επέτειο από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, ο πρίγκιπας William επισκέφθηκε το Women’s Institute στο Sunningdale, Berkshire, κοντά στην κατοικία του στο Windsor. Την έκπληξη έκανε η Kate Middleton που βρέθηκε στο πλευρό του, χωρίς να είναι προγραμματισμένο.Η πριγκίπισσα Kate, η οποία φόρεσε ένα μαύρο καρό φόρεμα με τονισμένα μανίκια και γόβες στην ίδια απόχρωση, είχε τα μαλλιά της σε χαλαρές μπούκλες στους ώμους, στο γνωστό καστανό χρώμα – παρά το ότι πριν από λίγες ημέρες είχε εμφανιστεί με ξανθά, ογκώδη μαλλιά..Η βασίλισσα Ελισάβετ, που απεβίωσε το 2022 στο Balmoral Castle στη Σκωτία, υπήρξε ένθερμο μέλος του WI για 80 χρόνια και διετέλεσε πρόεδρός του από το 2003 έως τον θάνατό της.Κατά την επίσκεψη, το πριγκιπικό ζεύγος συναντήθηκε με μέλη από το Berkshire και άλλες περιοχές, μαθαίνοντας περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός — ο μεγαλύτερος γυναικείος φορέας στο Ηνωμένο Βασίλειο — ενισχύει τη διασύνδεση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την υλοποίηση κοινοτικών έργων. Ο πρίγκιπας William άκουσε επίσης ιστορίες από την παρουσία της βασίλισσας Ελισάβετ στο WI, όπου απολάμβανε τσάι, γλυκά και συζητήσεις.