Κάνει η Γενιά Ζ λιγότερο σεξ από τις προηγούνες και πόσο απελευθερωμένη είναι τελικά; Η ειδικός απαντά

Από λογαριασμούς που μιλούν ανοιχτά για τα kinks και τη συναίνεση, newsletters για τον κύκλο του οργασμού και viral TikToks που εξηγούν τη διαφορά ανάμεσα σε επιθυμία και πίεση, η γλώσσα γύρω από το σεξ δεν υπήρξε ποτέ τόσο ανοιχτή, συμπεριληπτική και προοδευτική. Ζούμε φαινομενικά στην εποχή ενός «σεξουαλικού διαφωτισμού».Κι όμως, η Gen Z, η γενιά που μεγάλωσε με αυτά τα δεδομένα, δεν κάνει πολύ σεξ. Όλο και περισσότεροι νέοι δηλώνουν είτε σεξουαλικά αδρανείς, είτε αδιάφοροι. Ήδη από το 2018, η Κέιτ Τζούλιαν του περιοδικού The Atlantic χρησιμοποίησε τον όρο «σεξουαλική ύφεση» (sex recession) για να περιγράψει μια ευρύτερη πτώση στη συχνότητα, στην επιθυμία, αλλά και την πρωτοβουλία γύρω από τη σεξουαλική ζωή των νέων Αμερικανών. Δεν αφορά μόνο τις λιγότερες ερωτικές επαφές, αλλά και την εντεινόμενη συναισθηματική αποστασιοποίηση, τη σεξουαλική αμηχανία και τη δυσκολία σύνδεσης, με το φαινόμενο να συνεχίζει να εντείνεται. Σύμφωνα με έρευνες του 2023-2024, σχεδόν το 50% των ατόμων ηλικίας 18-24 δεν είχε καμία σεξουαλική επαφή τον τελευταίο χρόνο. Το ποσοστό ήταν υπερδιπλάσιο από αυτό της Gen X στην αντίστοιχη ηλικία.