Όλα όσα πέρασαν αυτά τα τρία ζώδια αποδίδουν καρπούς σήμερα
Τελικά θα πάρουν αυτό που αξίζουν κατά τη διάρκεια της Πανσελήνου.
Στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, όλα όσα έχουν περάσει τρία ζώδια επιτέλους αποδίδουν καρπούς. Η Πανσέληνος στους Ιχθύες φέρνει απαντήσεις και δικαίωση, αποδεικνύοντας ότι η σκληρή προσπάθεια δεν πέρασε απαρατήρητη. Η ενέργεια είναι ήρεμη και τρυφερή, χωρίς εκρήξεις, και γι’ αυτό η επιβράβευση για αυτά τα ζώδια θα έρθει με έναν ήσυχο αλλά ουσιαστικό τρόπο: την αναγνώριση και την αίσθηση ότι αξίζουν πραγματικά αυτό που λαμβάνουν. Ό,τι χτίστηκε με υπομονή και συνέπεια βρίσκει τώρα τον δρόμο του.
