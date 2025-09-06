Πέντε ζώδια που ευνοούνται ιδιαίτερα σήμερα
MARIE CLAIRE

Το Σαββατοκύριακο ξεκινά ευχάριστα για εκείνα.

Η 6η Σεπτεμβρίου φέρνει μαζί της μια δυνατή κοσμική ενέργεια, καθώς ο Ουρανός ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στους Διδύμους. Η στιγμή αυτή δεν μιλά για πισωγυρίσματα, αλλά για ξαφνικές αποκαλύψεις, εσωτερική αφύπνιση και νέα ξεκινήματα. Πέντε ζώδια νιώθουν περισσότερο αυτήν τη θετική ώθηση και βλέπουν το μέλλον τους να ξεκαθαρίζει.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
