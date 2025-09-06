Πέντε ζώδια που ευνοούνται ιδιαίτερα σήμερα

Η 6η Σεπτεμβρίου φέρνει μαζί της μια δυνατή κοσμική ενέργεια, καθώς ο Ουρανός ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στους Διδύμους. Η στιγμή αυτή δεν μιλά για πισωγυρίσματα, αλλά για ξαφνικές αποκαλύψεις, εσωτερική αφύπνιση και νέα ξεκινήματα. Πέντε ζώδια νιώθουν περισσότερο αυτήν τη θετική ώθηση και βλέπουν το μέλλον τους να ξεκαθαρίζει.