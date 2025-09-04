Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ: Η ταινία που συγκλόνισε το Φεστιβάλ Βενετίας με 23λεπτο όρθιο χειροκρότημα

Μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές του φετινού Φεστιβάλ Βενετίας καταγράφηκε με την παγκόσμια πρεμιέρα του The Voice of Hind Rajab, της νέας ταινίας της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Kaouther Ben Hania, στις 3 Σεπτεμβρίου.Το φιλμ, που περιγράφει την τραγική ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab, η οποία σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2024 στη Γάζα, απέσπασε 23λεπτο όρθιο χειροκρότημα, αφήνοντας μεγάλο μέρος του κοινού και των δημοσιογράφων δακρυσμένο.Η ταινία αναπαριστά την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία του μικρού κοριτσιού με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, ενώ βρισκόταν εγκλωβισμένη μέσα σε ένα αυτοκίνητο, περιστοιχισμένη από τις σορούς των συγγενών της. Παρά τις προσπάθειες διάσωσης, τόσο η ίδια όσο και οι διασώστες που την αναζητούσαν σκοτώθηκαν.