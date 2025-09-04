Τίνα Κουνακέι: Οι μαγικές εικόνες από τις διακοπές στη Βενεζουέλα - Τα μικροσκοπικά μπικίνι και τα μπάνια στους καταρράκτες
Το μοντέλο μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές του

ΗTina Kunakey βρίσκεται στη Βενεζουέλα και μοιράζεται στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές. Το μοντέλο επέλεξε παραλίες με χρυσαφένια άμμο και ζεστό ηλιοβασίλεμα, συνδυάζοντας χαλαρές εμφανίσεις και beachwear.

 
Οι λεζάντες «Venezuela Only!!!!» και «Los Roques» συνοδεύουν τα στιγμιότυπα. Στα καρουζέλ φωτογραφιών που ανάρτησε τον Αύγουστο του 2025 καταγράφει τοπία και στιγμές χαλάρωσης και δίνει έμφαση στη φυσική ομορφιά και την ανεπιτήδευτη αισθητική.

