Ελένη Μπούση για τον γιο της: «Ο Θεός ήξερε σε ποια μητέρα να δώσει αυτό το παιδί—γιατί θα το στήριζα με όλη μου την καρδιά»

ΗΕλένη Παλύβου Μπούση είναι γνωστή για το πολυσχιδές φιλανθρωπικό της έργο, που εκτείνεται από την Αμερική μέχρι την Αφρική και την Ελλάδα, έχει καταφέρει να αφήσει το αποτύπωμά της διεθνώς. Από τη δημιουργία του Mercy Orphanage στην Κακαμέγκα της Κένυας –μαζί με τον σύζυγό της Δημήτρη Μπούση– έως την ίδρυση της «Φροντίδας» και του ΚΕΣΟ, υπό την καθοδήγηση σημαντικών ανθρώπων που έχει στο πλευρό της, δεν έπαψε ποτέ να στέκεται δίπλα σε όσους δεν έχουν «φωνή»: γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους, άπορους. Μέσα από αμέτρητες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις σε ΗΠΑ και Ελλάδα, στήριξε αναρίθμητους σκοπούς, ενώ η αποφασιστικότητά της υπήρξε καθοριστική για τη σωτηρία του Ελληνικού Αμερικανικού Κέντρου Αποκατάστασης και Φροντίδας, συγκεντρώνοντας πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια για τη συνέχιση του μοναδικού ελληνικού φιλανθρωπικού γηροκομείου στις ΗΠΑ.Ως ιδρύτρια του Hippocratic Cancer Research Foundation στο Northwestern Hospital, αφοσιώθηκε με πάθος στην ενίσχυση της πρωτοποριακής έρευνας κατά του καρκίνου, έχοντας ως νέο στόχο τη στήριξη πέντε νέων φαρμάκων. Παράλληλα, μέσα από το ίδρυμα «No Voice», πρόσφερε ελπίδα και ασφάλεια σε χιλιάδες γυναίκες και οικογένειες που υπήρξαν θύματα κακοποίησης.Σήκωσε το τηλέφωνό της μόλις έφτασε στο σπίτι της στην Τρίπολη, το μέρος που τόσο αγαπά και που θεωρεί τη ρίζα της. Εκεί όπου επέστρεψε για να ξαναφτιάξει το πατρικό της σπίτι, εκεί όπου ανανεώνει τους δεσμούς της με την Ελλάδα, παρότι η ζωή και η δράση της έχουν απλωθεί στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Μιλήσαμε με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου της που θα πραγματοποιηθεί στις 7/9 στο Πολιτιστικό Κέντρο Τέχνης & Λόγου «Νίκη Παπαθεοχάρη», «Τολμηρές Ανθεκτικές Γυναίκες», όπου υμνεί τη δύναμη και την ανθεκτικότητα των γυναικών και καταθέτει εμπειρίες ζωής γεμάτες αγώνα, πίστη και αλληλεγγύη.\