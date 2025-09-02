«Perfect end to summer»: Η Victoria Beckham αποχαιρετά το καλοκαίρι με ένα οικογενειακό καρουζέλ φωτογραφιών
MARIE CLAIRE

«Perfect end to summer»: Η Victoria Beckham αποχαιρετά το καλοκαίρι με ένα οικογενειακό καρουζέλ φωτογραφιών

Από τις τρυφερές στιγμές απουσίαζε για ακόμα μία φορά ο Brooklyn.

«Perfect end to summer»: Η Victoria Beckham αποχαιρετά το καλοκαίρι με ένα οικογενειακό καρουζέλ φωτογραφιών
Με μια μόνο φράση και μερικά τρυφερά στιγμιότυπα, η Victoria Beckham αποχαιρέτησε το καλοκαίρι. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η σχεδιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες με τον σύζυγό της, David και τα παιδιά τους — Romeo, Cruz και Harper — απολαμβάνοντας το ηλιοβασίλεμα σε μια θαλαμηγό αξίας 16 εκατομμυρίων λιρών. Το caption της, «the perfect end to summer ❤️ (ένα υπέροχο τέλος για το καλοκαίρι)», αποτύπωσε τη γλυκιά, οικογενειακή αίσθηση που θέλησε να μοιραστεί με τους εκατομμύρια followers της.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης