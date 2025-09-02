«Perfect end to summer»: Η Victoria Beckham αποχαιρετά το καλοκαίρι με ένα οικογενειακό καρουζέλ φωτογραφιών

Με μια μόνο φράση και μερικά τρυφερά στιγμιότυπα, η Victoria Beckham αποχαιρέτησε το καλοκαίρι. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η σχεδιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες με τον σύζυγό της, David και τα παιδιά τους — Romeo, Cruz και Harper — απολαμβάνοντας το ηλιοβασίλεμα σε μια θαλαμηγό αξίας 16 εκατομμυρίων λιρών. Το caption της, «the perfect end to summer ❤️ (ένα υπέροχο τέλος για το καλοκαίρι)», αποτύπωσε τη γλυκιά, οικογενειακή αίσθηση που θέλησε να μοιραστεί με τους εκατομμύρια followers της.