H πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου φέρνει απρόσμενες αλλαγές σε τρία ζώδια

O νέος μήνας ξεκινά δυναμικά

Ηπρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου φέρνει σημαντικές πλανητικές μετακινήσεις που υπόσχονται αλλαγές και νέες προοπτικές. Ο Κρόνος επιστρέφει στους Ιχθύς για τελευταία φορά μέσα στα επόμενα τριάντα χρόνια, φέρνοντας ανταμοιβές για προσπάθειες που ξεκίνησαν το 2023, ενώ ο Ερμής στην Παρθένο και η Σεληνιακή Έκλειψη στους Ιχθύς ανοίγουν δρόμους για ξεκαθαρίσματα, νέα ξεκινήματα και εκπλήρωση στόχων. Παράλληλα, η ανάδρομη πορεία του Ουρανού φέρνει απελευθέρωση από ό,τι σας κρατούσε πίσω.

 
Η πρώτη εβδομάδα του νέου μήνα είναι αστρολογικά επεισοδιακή και τα παρακάτω ζώδια το αντιλαμβάνονται πλήρως.

