Η συγκινητική παρ’ ολίγον συνάντηση της Τζέιμι Λι Κέρτις με την πριγκίπισσα Diana

ΗJamie Lee Curtis θυμήθηκε τη στιγμή που δεν πρόλαβε να συναντήσει την αείμνηστη Πριγκίπισσα Diana, στα γυρίσματα ταινίας της.Η ηθοποιός αποκάλυψε σε ανάρτησή της στο Instagram, την Κυριακή 31 Αυγούστου, ότι το 1997 «παραλίγο να γνωρίσει» την Πριγκίπισσα Diana, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, με αφορμή την 28η επέτειο από τον θάνατό της δεύτερης.Η ίδια μοιράστηκε μια φωτογραφία της Diana με ανοιχτά τα χέρια προς τους μικρούς τότε γιους της, τον πρίγκιπα William και τον πρίγκιπα Harry, γράφοντας: «Επρόκειτο να επισκεφθεί το πλατό της συνέχειας του A Fish Called Wanda. Eμείς γυρίζαμε στα Pinewood Studios, 20 μίλια δυτικά του Λονδίνου…»Η Jamie Lee Curtis εξήγησε ότι, κατά τη διάρκεια του διαλείμματός της, «πήρε σε ένα αμαξάκι του γκολφ και γύρισε στο καμαρίνι για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα». Στο μεταξύ, η Diana έφτασε στο πλατό με τους γιους της.«Ο οδηγός μου άρχισε να χτυπά την πόρτα, λέγοντας ότι είχε έρθει με τους γιους της, κι εγώ έτρεξα πάλι στο αυτοκινητάκι, αλλά όταν επέστρεψα, εκείνη απομακρυνόταν», είπε η ηθοποιός.Η σταρ του Freaky Friday έστειλε την επόμενη μέρα μια επιστολή στο παλάτι, εξηγώντας «γιατί δεν βρισκόταν εκεί και πόσο την θαύμαζε». Προς έκπληξή της, έλαβε απάντηση από την ίδια την πριγκίπισσα την επόμενη μέρα: «Με ευχαριστούσε για την επιστολή, κατανοούσε —φυσικά— την ανάγκη για την τουαλέτα, καθώς της συνέβαινε συχνά, και ανυπομονούσε να γνωριστούμε. Πέθανε δύο μήνες αργότερα», θυμήθηκε η ηθοποιός. «Μόλις είχα επιστρέψει από την Αγγλία. Θυμάμαι να βλέπω τις ειδήσεις…»