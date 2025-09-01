Gigi Hadid και Bradley Cooper: Οι κόρες τους στο επίκεντρο της σχέσης τους

ΗGigi Hadid και ο Bradley Cooper, είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια του Hollywood αυτή τη στιγμή και η σχέση τους έχει απασχολήσει αρκετά από την αρχή της έως και τώρα. Το ζευγάρι, ξεκίνησε να πραγματοποιεί κοινές εμφανίσεις, περίπου στις αρχές του Οκτώβρη του 2023, όταν εθεάθη σε ένα ρομαντικό δείπνο στη Via Carota στο West Village της Νέας Υόρκης. Έκτοτε, η ιστορία τους συνεχίζεται χωρίς διαλείμματα.Το μοντέλο και ο ηθοποιός, έχουν καταφέρει από όσο έχει φανεί έως τώρα να οργανώσουν τη σχέση τους με πολύ σωστό και αποτελεσματικό τρόπο, δεδομένου ότι και οι δύο είναι γονείς και έχουν και μεταξύ άλλων, αρκετές υποχρεώσεις και προς τα παιδιά τους.