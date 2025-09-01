Η Σούκι Γουοτερχάουζ με λαμπερό crop top και μίνι φούστα στο φεστιβάλ Βενετίας
MARIE CLAIRE

Η Σούκι Γουοτερχάουζ με λαμπερό crop top και μίνι φούστα στο φεστιβάλ Βενετίας

Με την υπογραφή του οίκου Rabanne.

Η Σούκι Γουοτερχάουζ με λαμπερό crop top και μίνι φούστα στο φεστιβάλ Βενετίας
Η Suki Waterhouse έκλεψε τις εντυπώσεις στο φεστιβάλ Βενετίας με την εμφάνισή της στην προώθηση της ταινίας Broken English. Σε αντίθεση με τις περισσότερες σταρ που επιλέγουν διαφορετικά outfits μεταξύ photocall και πρεμιέρας, εκείνη τόλμησε να κρατήσει την ίδια εμφάνιση και για τις δύο περιστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης