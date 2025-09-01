Φεστιβάλ Βενετίας: H Αλίσια Βικάντερ επιστρέφει στο κόκκινο χαλί με Louis Vuitton
Φεστιβάλ Βενετίας: H Αλίσια Βικάντερ επιστρέφει στο κόκκινο χαλί με Louis Vuitton

Αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως οι πιο αριστοτεχνικές custom δημιουργίες του Νicolas Ghesquière προορίζονται για εκείνη.

Η Alicia Vikander επέστρεψε δυναμικά στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ Βενετίας, για την πρεμιέρα της νέας της ταινίας The Wizard of the Kremlin, επιλέγοντας φυσικά Louis Vuitton.

