Πριγκίπισσα Νταϊάνα: 28 χρόνια μετά τον θάνατό της, ο αδερφός της τιμά τη μνήμη της (εικόνα)

Ο Charles Spencer τίμησε τη μνήμη της αδερφής του, Πριγκίπισσας Diana, με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, ανήμερα της 28ης επετείου από τον θάνατό της, την Κυριακή 31 Αυγούστου.Ο κόμης μοιράστηκε μια φωτογραφία με λουλούδια από τους κήπους του Althorp Estate, το πατρικό τους κτήμα στο West Northamptonshire, τα οποία άφησε στον τόπο ταφής της Diana, στο μικρό ιδιωτικό νησί μέσα στο κτήμα.«Λουλούδια που κόψαμε σήμερα το πρωί από τους κήπους του Althorp για το νησί», έγραψε στη λεζάντα. Και πρόσθεσε: «Πάντα μια δύσκολη μέρα».Στην ανάρτηση, μαζί με την ανθοδέσμη από λευκά και ροζ τριαντάφυλλα, δημοσίευσε και μια φωτογραφία του ήσυχου νησιού, όπου αναπαύεται η αείμνηστη πριγκίπισσα.