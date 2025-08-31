«Ζήλευα τη σχέση της φίλης μου με το αγόρι της και χάλασα επίτηδες τον γάμο τους»

Μια γυναίκα κατηγορήθηκε ότι κατέστρεψε σκόπιμα τον γάμο της καλύτερής της φίλης με την ομιλία της ως κουμπάρα στην οποία καταδίκαζε τον γαμπρό επειδή μπήκε εμπόδιο στη φιλία τους.