«Ζήλευα τη σχέση της φίλης μου με το αγόρι της και χάλασα επίτηδες τον γάμο τους»
«Ζήλευα τη σχέση της φίλης μου με το αγόρι της και χάλασα επίτηδες τον γάμο τους»

Μια γυναίκα κατηγορήθηκε ότι κατέστρεψε σκόπιμα τον γάμο της καλύτερής της φίλης με την ομιλία της ως κουμπάρα στην οποία καταδίκαζε τον γαμπρό επειδή μπήκε εμπόδιο στη φιλία τους.

«Ζήλευα τη σχέση της φίλης μου με το αγόρι της και χάλασα επίτηδες τον γάμο τους»
Μια γυναίκα προκάλεσε οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού «κατέστρεψε» τον γάμο της φίλης της, επειδή θεώρησε ότι ο γαμπρός μπήκε ανάμεσά τους. Εξήγησε πώς η καλύτερή της φίλη είχε αλλάξει από τη στιγμή που γνώρισε τον μέλλοντα σύζυγό της και περνούσε πολύ περισσότερο χρόνο μαζί του και λιγότερο μαζί της.

