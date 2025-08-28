Τζόρτζ Κλούνεϊ: Γιατί ακύρωσε τις εμφανίσεις του στο Φεστιβάλ Βενετίας;

Μια απρόσμενη εξέλιξη σημειώθηκε στην πρεμιέρα του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας, καθώς ο George Clooney φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία την πρώτη κιόλας ημέρα του.Ο 64χρονος σταρ, που πρωταγωνιστεί στο νέο φιλμ του Noah Baumbach Jay Kelly, διέκοψε ξαφνικά το πρόγραμμα συναντήσεων της Τετάρτης, 27 Αυγούστου, και ακύρωσε το ιδιωτικό δείπνο με το καστ και την παραγωγή, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter. Πηγές αναφέρουν ότι ένιωσε αδιαθεσία το απόγευμα και οι γιατροί τον συμβούλευσαν να επιστρέψει στο ξενοδοχείο για ξεκούραση, ενόψει του φορτωμένου προγράμματος της επόμενης ημέρας.Ο φωτογραφικός φακός τον κατέγραψε να επιβιβάζεται σε βάρκα και να αποχωρεί από το Hotel Excelsior γύρω στις 4 μ.μ., ώστε να αναρρώσει πριν από τη συνέντευξη Τύπου και την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας. Αν και δεν έχει αποκαλυφθεί το τι ακριβώς συνέβη, οι πληροφορίες τονίζουν πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό.