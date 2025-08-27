Οι καλύτερες αγορές ομορφιάς που θα κάνουμε τη νέα σεζόν ανά budget
MARIE CLAIRE

Οι καλύτερες αγορές ομορφιάς που θα κάνουμε τη νέα σεζόν ανά budget

Τι αληθινά αξίζει να προσθέσουμε στο νεσεσέρ μας τη νέα σεζόν. Φτιάξαμε την τέλεια λίστα για τη φροντίδα της επιδερμίδας και των μαλλιών, το μακιγιάζ και τα αρώματα.

Οι καλύτερες αγορές ομορφιάς που θα κάνουμε τη νέα σεζόν ανά budget
Είτε αναζητούμε κάτι οικονομικό που να κάνει τη διαφορά στην καθημερινή μας ρουτίνα, είτε είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε σε προϊόντα-υπερπαίκτες που θα αναβαθμίσουν το παιχνίδι της ομορφιάς μας, έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Από ενυδατικά serum που θα χαρίσουν λάμψη στην επιδερμίδα μας, μέχρι κραγιόν με έντονη χρωματική απόδοση που θα ολοκληρώσουν το look μας, κάθε επιλογή έχει γίνει με γνώμονα την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα.

 
Ανακαλύπτουμε τις must-have προτάσεις που θα μας συνοδεύσουν όλη τη σεζόν, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με τη φροντίδα, χωρίς να ξεφεύγουμε από τον προϋπολογισμό μας. Γιατί η ομορφιά δεν έχει πάντα να κάνει με το πόσο ξοδεύουμε, αλλά με το πώς επιλέγουμε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης