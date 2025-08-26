Μαρία Καβογιάννη – Κλέλια Ανδριολάτου: Η αγκαλιά στη φωτογραφία από τις διακοπές τους
Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν και οι δύο στο Instagram από τις στιγμές χαλάρωσης στο Πήλιο.
ΗΜαρία Καβογιάννη και η Κλέλια Ανδριολάτου, οι οποίες έχουν συνεργαστεί στην επιτυχημένη σειρά «Μαέστρο» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, μοιράζονται επίσης μεταξύ τους μία μεγάλη αγάπη και αμοιβαία συμπάθεια, όπως έχουν δείξει πολλές φορές, τόσο στα social media, όσο και στην αληθινή ζωή.
Για ακόμα μία φορά, η καλή σχέση τους έγινε φανερή, όταν η Κλέλια δημοσίευσε μία φωτογραφία των δύο τους που τις απεικονίζει να είναι αγκαλιασμένες, κοιτώντας τον φωτογραφικό φακό. Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η ηθοποιός και μοντέλο έγραψε το πολύ τρυφερό μήνυμα: «Με την Μαρία 🤍 που πάντα θέλω να είμαι.»
