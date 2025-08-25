Το αγαπημένο lip combo της Kendall Jenner είναι σούπερ οικονομικό

Ο ιδανικός συνδυασμός για το "your lips but better" αποτέλεσμα.

Η Kendall Jenner αποκάλυψε πρόσφατα στο Instagram το αγαπημένο της lip combo και το καλύτερο είναι ότι μπορούμε να το βρούμε εύκολα σε κάθε κοντινό μας κατάστημα καλλυντικών. Παρόλο που η Kendall ανήκει σε μία από τις πιο glamorous οικογένειες στον κόσμο και έχει τη δική της επιτυχημένη εταιρεία τεκίλας, δεν διστάζει να χρησιμοποιεί προσιτά προϊόντα μακιγιάζ που όλοι μπορούμε να αποκτήσουμε.

