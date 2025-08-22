Οδηγούν οι κοινές αντιπάθειες στη φιλία; Τι λένε οι έρευνες

Όταν σκεφτόμαστε πώς ξεκινά μια φιλία, συνήθως φανταζόμαστε δύο ανθρώπους να ανακαλύπτουν κοινά ενδιαφέροντα: την ίδια μουσική, το ίδιο σπορ ή ένα αγαπημένο βιβλίο. Ωστόσο, η κοινωνική ψυχολογία αποκαλύπτει κάτι πιο απρόσμενο: Οι κοινές αντιπάθειες μπορεί να δημιουργούν ισχυρότερους δεσμούς από ό,τι οι κοινές συμπάθειες.