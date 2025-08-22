Οδηγούν οι κοινές αντιπάθειες στη φιλία; Τι λένε οι έρευνες
Οδηγούν οι κοινές αντιπάθειες στη φιλία; Τι λένε οι έρευνες
Όταν η γκρίνια γίνεται γέφυρα για βαθύτερους δεσμούς.
Όταν σκεφτόμαστε πώς ξεκινά μια φιλία, συνήθως φανταζόμαστε δύο ανθρώπους να ανακαλύπτουν κοινά ενδιαφέροντα: την ίδια μουσική, το ίδιο σπορ ή ένα αγαπημένο βιβλίο. Ωστόσο, η κοινωνική ψυχολογία αποκαλύπτει κάτι πιο απρόσμενο: Οι κοινές αντιπάθειες μπορεί να δημιουργούν ισχυρότερους δεσμούς από ό,τι οι κοινές συμπάθειες.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα