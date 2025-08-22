Margot Robbie: «Η μητρότητα είναι ό,τι καλύτερο»

Ηηθοποιός και παραγωγός Margot Robbie, 35 ετών, μίλησε πρόσφατα για την εμπειρία της μητρότητας, την οποία χαρακτήρισε ως «ό,τι καλύτερο». Συγκεκριμένα, είπε: «Προσπαθείς να το εξηγήσεις σε κάποιον που έχει παιδιά – δεν χρειάζεται. Και αν δεν έχει, ίσως απλώς είναι πολύ βαρετό να το ακούσει. Είναι το καλύτερο πράγμα.» Με το χαρακτηριστικό της χαμόγελο, δεν έκρυψε την ευτυχία της για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της.