And Just Like That…η πιο άβολη απεικόνιση των γυναικών άνω των 50 τελείωσε

Όταν οι γυναίκες μεγαλώνουν, η τηλεόραση και το σινεμά μοιάζει να μην ξέρουν τι να τις κάνουν.

And Just Like That…η πιο άβολη απεικόνιση των γυναικών άνω των 50 τελείωσε
Το And Just Like That έριξε οριστική αυλαία αφήνοντας γλυκόπικρα συναισθήματα σε όσες αγαπήσαμε τις πρωταγωνίστριες του Sex And The City.

 
Στην πραγματικότητα όμως, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου στο νέο επεισόδιο του podcast Έχουμε και λέμε, καθόλου δεν στεναχωρήθηκε που το HBO «τράβηξε την πρίζα» σε μια από τις πιο cringe απόπειρες απεικόνισης των γυναικών άνω των 50. Και να ήταν η εξαίρεση;

