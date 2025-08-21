Margot Robbie: Η πρώτη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά τη γέννηση του γιου της
Margot Robbie: Η πρώτη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά τη γέννηση του γιου της

Στο πλευρό του συμπρωταγωνιστή της, Colin Farrell.

Margot Robbie: Η πρώτη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά τη γέννηση του γιου της
ΗMargot Robbie έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά τη γέννηση του γιου της, σε μια εκδήλωση που τράβηξε όλα τα βλέμματα στο Beverly Hills.

 
Η τηλεοπτική σταρ πόζαρε δίπλα στον συμπρωταγωνιστή της, Colin Farrell, στην προβολή της νέας ρομαντικής ταινίας A Big Bold Beautiful Journey, δείχνοντας πιο λαμπερή από ποτέ.

