Κίρστεν Ντανστ: Αποκάλυψε πως προφέρουμε το όνομά της λάθος

ΗKirsten Dunst αποκάλυψε ότι έχει πάψει πλέον να διορθώνει όσους προφέρουν λάθος το όνομά της, παραδεχόμενη ότι το έχει πάρει… χαλαρά.Μιλώντας σε βίντεο για το TikTok του περιοδικού Town and Country, η 43χρονη σταρ του Spider-Man εξήγησε πως το μικρό της όνομα προφέρεται «Κίρστεν» (Keersten) και όχι «Κρίστεν». «Αλλά ποιος νοιάζεται; Όλοι το λένε λάθος. Οπότε τα παρατάω, δεν με νοιάζει», είπε γελώντας.Η ηθοποιός, που εμφανίστηκε φορώντας ένα μίνι φόρεμα με περίτεχνα ασημένια κεντήματα, αποκάλυψε και τις διάφορες παραλλαγές του ονόματός της στις οποίες απαντά πρόθυμα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν κατηγορώ τους ανθρώπους».