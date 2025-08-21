Το «Soft Beauty» επιστρέφει: Μήπως η εποχή του Snatched Face των Kardashians είναι παρελθόν;
MARIE CLAIRE

Το «Soft Beauty» επιστρέφει: Μήπως η εποχή του Snatched Face των Kardashians είναι παρελθόν;

Μία στροφή στην απλότητα και τη φυσικότητα.

Το «Soft Beauty» επιστρέφει: Μήπως η εποχή του Snatched Face των Kardashians είναι παρελθόν;
Για πολλά χρόνια, η εικόνα του «snatched» προσώπου υπήρξε κυρίαρχη στον κόσμο της ομορφιάς. Πρόκειται για το σμιλεμένο, «γλυπτό» πρόσωπο με έντονες γωνίες, κοφτερά ζυγωματικά και σαφώς καθορισμένο περίγραμμα, το οποίο προωθήθηκε από celebrities, τηλεοπτικές εμφανίσεις και τις τάσεις του TikTok. Το συγκεκριμένο look έγινε συνώνυμο της πολυτέλειας και της τελειότητας, δημιουργώντας την αίσθηση ότι για να είσαι όμορφη έπρεπε να έχεις τις τέλειες γραμμές, χωρίς περιθώριο για φυσικότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης