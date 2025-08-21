Το «Soft Beauty» επιστρέφει: Μήπως η εποχή του Snatched Face των Kardashians είναι παρελθόν;

Για πολλά χρόνια, η εικόνα του «snatched» προσώπου υπήρξε κυρίαρχη στον κόσμο της ομορφιάς. Πρόκειται για το σμιλεμένο, «γλυπτό» πρόσωπο με έντονες γωνίες, κοφτερά ζυγωματικά και σαφώς καθορισμένο περίγραμμα, το οποίο προωθήθηκε από celebrities, τηλεοπτικές εμφανίσεις και τις τάσεις του TikTok. Το συγκεκριμένο look έγινε συνώνυμο της πολυτέλειας και της τελειότητας, δημιουργώντας την αίσθηση ότι για να είσαι όμορφη έπρεπε να έχεις τις τέλειες γραμμές, χωρίς περιθώριο για φυσικότητα.