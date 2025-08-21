Cate Blanchett: Ο νέος της ρόλος ως εκπρόσωπος εταιρίας ρούχων
MARIE CLAIRE

Cate Blanchett: Ο νέος της ρόλος ως εκπρόσωπος εταιρίας ρούχων

Η ηθοποιός πρόκειται να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε έναν τομέα άγνωστο για εκείνη έως τώρα.

Cate Blanchett: Ο νέος της ρόλος ως εκπρόσωπος εταιρίας ρούχων
Ηβραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ενεργή ανθρωπίστρια Cate Blanchett αναλαμβάνει έναν νέο ρόλο, αυτήν τη φορά διαφορετικό από τους έως τώρα γνωστούς κινηματογραφικούς ρόλους της και γίνεται παγκόσμια πρέσβειρα της Uniqlo, της ιαπωνικής εταιρείας που στηρίζει τη φιλοσοφία LifeWear. Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται στην έννοια της μόδας, αλλά εστιάζει στη σύνδεση του στυλ με την κοινωνική υπευθυνότητα και την υποστήριξη ανθρωπιστικών αξιών.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης