Cate Blanchett: Ο νέος της ρόλος ως εκπρόσωπος εταιρίας ρούχων

Ηβραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ενεργή ανθρωπίστρια Cate Blanchett αναλαμβάνει έναν νέο ρόλο, αυτήν τη φορά διαφορετικό από τους έως τώρα γνωστούς κινηματογραφικούς ρόλους της και γίνεται παγκόσμια πρέσβειρα της Uniqlo, της ιαπωνικής εταιρείας που στηρίζει τη φιλοσοφία LifeWear. Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται στην έννοια της μόδας, αλλά εστιάζει στη σύνδεση του στυλ με την κοινωνική υπευθυνότητα και την υποστήριξη ανθρωπιστικών αξιών.