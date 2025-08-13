ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

The three-hour night: Η ρουτίνα που μπορεί να σώσει μια σχέση σε τέλμα
MARIE CLAIRE

The three-hour night: Η ρουτίνα που μπορεί να σώσει μια σχέση σε τέλμα

Το ζευγάρι που τη δοκίμασε και τα κατάφερε.

The three-hour night: Η ρουτίνα που μπορεί να σώσει μια σχέση σε τέλμα
Στην εποχή όπου οι σχέσεις πρέπει να ανταγωνιστούν τα ασταμάτητα notifications και την ακαταμάχητη έλξη της οθόνης του κινητού, ένα νέο «κόλπο» για ζευγάρια κάνει τον γύρο του TikTok, υποσχόμενο να ξαναφέρει τη σύνδεση και την οικειότητα. Το όνομά του; The three-hour night.

 
Η ιδέα γεννήθηκε πριν από περίπου 18 μήνες από την TikToker Rachel Higgins, στο San Diego. Η ίδια και ο σύζυγός της, γονείς μικρών παιδιών, συνειδητοποίησαν ότι ο μόνος χρόνος που περνούσαν μαζί τα βράδια –μετά την ώρα ύπνου των παιδιών και πριν κοιμηθούν οι ίδιοι– κατέληγε να χάνεται σε συμμάζεμα, καθάρισμα σπιτιού, τακτοποίηση παιχνιδιών, πρόχειρο φαγητό και… ατελείωτο σκρολάρισμα στο κινητό.

