Σάντρα Μπούλοκ - Τζένιφερ Άνιστον: Η κοινή εμπειρία τους με stalker - «Βλέπεις το σπίτι σου σαν φρούριο»

Η Sandra Bullock και η Jennifer Aniston ακολούθησαν κατά κάποιον τρόπο παράλληλες διαδρομές στο Χόλιγουντ, αλλά σχετικά πρόσφατα έγιναν φίλες, καθώς τους κρατούσε μακριά το διχαστικό κλίμα της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Η τουλάχιστον αυτό υποστήριξε η Bullock σε νέα συνέντευξή της στο Vanity Fair.