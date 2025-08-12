Το στέλεχος των media που μέσα σε δύο χρόνια έκλεψε πάνω από 270.000 δολάρια για ακριβά ρούχα και ταξίδια

Η Shannon Muldoon ήταν ένα δραστήριο και ευφυές στέλεχος στα αμερικανικά media, με ένα μελανό σημείο: φαίνεται πως είχε τέτοια αδυναμία σε ένα πολυτελές λαϊφστάιλ, ώστε δεν δίστασε να κλέψει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από την εταιρεία όπου δούλευε για να καταφέρνει να το συντηρεί.