Το στέλεχος των media που μέσα σε δύο χρόνια έκλεψε πάνω από 270.000 δολάρια για ακριβά ρούχα και ταξίδια
Η Shannon Muldoon χρησιμοποιούσε τα εταιρικά χρήματα για προσωπικές αγορές και εμπειρίες πολυτελείας
Η Shannon Muldoon ήταν ένα δραστήριο και ευφυές στέλεχος στα αμερικανικά media, με ένα μελανό σημείο: φαίνεται πως είχε τέτοια αδυναμία σε ένα πολυτελές λαϊφστάιλ, ώστε δεν δίστασε να κλέψει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από την εταιρεία όπου δούλευε για να καταφέρνει να το συντηρεί.
