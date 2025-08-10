Μάργκοτ Ρόμπι: Αγνώριστη με νέο χτένισμα, ιδανικό για τις υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου

Ο φακός των φωτογράφων εντόπισε τη Margot Robbie σε καθημερινές εργασίες της, με casual look σε άσπρο και μαύρο από παντελόνι, tank top, κοντό cardigan, μαύρη τσάντα με αλυσίδα, φορεμένη στον ώμο, και μαύρες μπαλαρίνες. Ωστόσο η λεπτομέρεια που παρουσιάζει περισσότερο ενδιαφέρον είναι το χτένισμά της, διαφορετικό από όσα μάς έχει συνηθίσει αλλά ιδανικό για τις υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου: τα μαλλιά της πιασμένα σε δύο girly πλεξούδες.