ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Έμμα Τόμσον: Σε σπάνια δημόσια εμφάνιση με την 25χρονη κόρη της - Η φοβερή ομοιότητά τους
MARIE CLAIRE

Έμμα Τόμσον: Σε σπάνια δημόσια εμφάνιση με την 25χρονη κόρη της - Η φοβερή ομοιότητά τους

Στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Λοκάρνο, όπου μίλησε και για μια παράξενη πρόταση για ραντεβού που είχε λάβει, από τον Donald Trump

Έμμα Τόμσον: Σε σπάνια δημόσια εμφάνιση με την 25χρονη κόρη της - Η φοβερή ομοιότητά τους
Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο στην Ελβετία βρέθηκε η Emma Thompson με την κόρη της, την 25χρονη Gaia, για την πρεμιέρα της ταινίας όπου πρωταγωνιστεί η 66χρονη ηθοποιός, «The Dead of Winter», χαρίζοντας στον φακό μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης