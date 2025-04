Η κόρη του Τομ Χανκς για την κακοποιητική παιδική ηλικία της: «Το ψυγείο ήταν γεμάτο ληγμένο φαγητό»

Σοκαριστικές λεπτομέρειες από την παιδική ηλικία της μοιράζεται η μοναχοκόρη του Tom Hanks, E.A. Hanks, στη νέα αυτοβιογραφία της με τίτλο «The 10: A Memoir of Family and the Open Road». Η 42χρονη σήμερα γυναίκα μεγάλωσε με την πρώτη γυναίκα του Hanks, Susan Dillingham, μετά το διαζύγιό της από τον ηθοποιό, η οποία υπέφερε από ψυχικές ασθένειες και αλκοολισμό – η κόρη της πιστεύει ότι ήταν διπολική αλλά δεν είχε διαγνωστεί ποτέ.