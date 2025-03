«Friends»: Τελικά, ήταν τοξικό το περιβάλλον στα γυρίσματα;

H κωμική σειρά «Friends» είναι αναμφίβολα μία από τις πιο αγαπημένες και πετυχημένες όλων των εποχών. Το καστ, οι ιστορίες και το feeling που αποπνέει μέχρι και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, θεωρείται από πολλούς αξεπέραστο. Ήταν όμως έτσι και στα γυρίσματα;O Stephen Park, ο οποίος εμφανίστηκε στο επεισόδιο «The One With the Chicken Pox» της 2ης σεζόν και στο επεισόδιο «The One With the Ultimate Fighting Champion» της 3ης σεζόν, φαίνεται πως δεν θυμάται με αγάπη τη συμμετοχή του.