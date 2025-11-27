Τηλεθέαση Τετάρτης 26.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Τετάρτης 26.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τετάρτη 26.11.2025

Τηλεθέαση Τετάρτης 26.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%),		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 8 8,6
Ant1 10,5 12
Alpha 13 15,1
Star 7,2 8,3
Mega 15,1 15,7
OPEN 2,8 5
ΕΡΤ1 2,9 4,1

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 20,1 22,4
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 7,2 10,3
ALPHA Happy Day 17,2 15,8
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 15,9 19,1
OPEN Ώρα Ελλάδος 7,8 11,5
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 3,2 2,5

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 11,4 17,5
Ant1  Το πρωινό 12,8 13,9
Alpha Super Κατερίνα 17,4 14,4
Star Breakfast Star 5 6,1
Mega Buongiorno 7,6 10,8
OPEN  10 παντού 3 8,9
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 2,7 3,1

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οπου υπάρχει Ελλάδα 4,9 7,1
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 12,7 16,7
Alpha Το σόι σου 15 14,5
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 7 8,9
Mega  Πενήντα Πενήντα 9,9 8,3
OPEN  Ώρα για ψυχαγωγία 4,1 3,7
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 3 7,8

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 9,8 6,5
ΑNT1 5X5 8,9 9,8
Alpha Οικογενειακές ιστορίες 11,2 14,8
STAR Ο τροχός της τύχης 12,7 18,1
Mega Live News 15,2 19,3
OPEN Καθαρές κουβέντες 2,8 6,2
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 7,2 8

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 7,5 8,8
ANT1 ANT1 ΝEWS 6,7 9,4
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 15 14,4
STAR Star News 9,1 10,1
Mega MEGA Γεγονότα 14,6 13,5
OPEN Open News 5,4 7,7
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 1,7 3,4

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Ποδόσφαιρο 28,7 30,1
ALPHA Να μ' αγαπάς 14,7 22,2
ALPHA Άγιος Έρωτας 16,4 21,6
ΑΝΤ1 Vinylio 17,2 15,1
ANT1 Grand Hotel 9,2 13,9
STAR Η φάρμα 8,6 10
STAR Ξένη ταινία 6 6,7
OPEN  Real View 2,5 2,6
OPEN  Κοινωνία Άνω Κάτω 3,1 4,3
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 1,8 6,2
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 3,6 3,6
ΕΡΤ 1 Καλά θα πάει αυτό 1,5 1,2
ΕΡΤ 1 Το παιδί 2,1 2,3
ΣΚΑΪ Τότε και τώρα 12,1 8,9
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 5,1 3,6
