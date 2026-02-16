Τηλεθέαση Σαββάτου 14.2.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Τηλεθέαση Σαββάτου 14.2.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 14.2.2026
* τελικά νούμερα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|6,4
|7,8
|Ant1
|7,7
|7,3
|Alpha
|9,5
|11,6
|Star
|9,4
|8,7
|Mega
|10,1
|11,4
|OPEN
|5,2
|7,3
|ΕΡΤ1
|2,2
|4,4
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Καλημέρα
|9,3
|14,8
|OPEN
|Τώρα μαζί
|6
|13,7
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Οι Δεκατιανοί
|8,4
|14,3
|Mega
|Mega Σαββατοκύριακο
|12,6
|17,8
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|16,3
|16,7
|ANT1
|Σαββατοκύριακο παρέα
|7,2
|7,5
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|4,1
|4,8
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|3,3
|4,8
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Εξελίξεις τώρα
|7,7
|10,7
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία
|13,3
|12,3
|Alpha
|Καλύτερα δε γίνεται
|14,1
|15,5
|ΣΚΑΙ
|Weekend live
|6,2
|7,5
|STAR
|Ντετέκτιβ Μονκ
|3,4
|3,7
|ΟPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|3,7
|4,1
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία
|4,5
|10,1
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|The Chase
|10,2
|9
|OPEN
|Happy Hours
|2,7
|6,1
|ΕΡΤ1
|Eurovision GR
|0,7
|2
|ALPHA
|Τρομεροί γονείς
|3,1
|8
|STAR
|Ο τροχός της Τύχης
|15,4
|18,5
|ΑΝΤ1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|10,8
|7,2
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|MEGA Γεγονότα
|7,7
|10
|Ant1
|ANT1 news
|9,1
|7,8
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|7,2
|8,8
|Alpha
|ALPHA Ειδήσεις
|8,5
|10,8
|OPEN
|Open Ειδήσεις
|3,1
|7,2
|ΕΡΤ1
|EΡΤ Ειδήσεις
|1,5
|3,6
|Star
|Ειδήσεις Star
|10,4
|13,3
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Ελληνική ταινία - Η Γυναίκα μου Τρελλάθηκε
|10
|11,8
|MEGA
|Αλ Τσαντίρι Νιουζ
|12,6
|14
|ΑΝΤ1
|Don't forget the lyrics
|6,4
|6,1
|ΑΝΤ1
|VIΠ Καλά γεράματα
|4,8
|4,5
|ALPHA
|Το σόι σου
|11,6
|11,9
|ALPHA
|Μπαμπά σ' αγαπώ
|8,3
|10,8
|ΣΚΑΪ
|The Wall
|5,8
|6,8
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία - Η Αρπαγή
|9
|7,1
|Star
|Ξένη ταινία - Η Πεντάμορφη και το Τέρας
|11,3
|8,9
|Star
|Ξένη ταινία - Ο Χάρι Πότερ και ο Ημίαιμος Πρίγκιψ
|7,1
|5,1
|OPEN
|Just the 2 of Us
|8,3
|10,5
|ΕΡΤ1
|Το Τελευταίο Νησί
|2,1
|3,8
|ΕΡΤ1
|Παρέα
|3
|7,9
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα