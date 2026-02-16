Τηλεθέαση Σαββάτου 14.2.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 14.2.2026

* τελικά νούμερα

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο 

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ  6,4 7,8
Ant1 7,7 7,3
Alpha  9,5 11,6
Star 9,4 8,7
Mega 10,1 11,4
OPEN 5,2 7,3
ΕΡΤ1 2,2 4,4


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Καλημέρα 9,3 14,8
OPEN Τώρα μαζί 6 13,7

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Οι Δεκατιανοί 8,4 14,3
Mega  Mega Σαββατοκύριακο 12,6 17,8
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 16,3 16,7
ANT1 Σαββατοκύριακο παρέα 7,2 7,5
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 4,1 4,8
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 3,3 4,8

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Εξελίξεις τώρα 7,7 10,7
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία 13,3 12,3
Alpha Καλύτερα δε γίνεται 14,1 15,5
ΣΚΑΙ Weekend live 6,2 7,5
STAR  Ντετέκτιβ Μονκ 3,4 3,7
ΟPEN Chef στην κουζίνα σας 3,7 4,1
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 4,5 10,1

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega The Chase 10,2 9
OPEN Happy Hours 2,7 6,1
ΕΡΤ1 Eurovision GR 0,7 2
ALPHA  Τρομεροί γονείς 3,1 8
STAR Ο τροχός της Τύχης 15,4 18,5
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 10,8 7,2

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega MEGA Γεγονότα 7,7 10
Ant1 ANT1 news 9,1 7,8
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 7,2 8,8
Alpha ALPHA Ειδήσεις 8,5 10,8
OPEN Open Ειδήσεις 3,1 7,2
ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 1,5 3,6
Star Ειδήσεις Star 10,4 13,3

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Ελληνική ταινία - Η Γυναίκα μου Τρελλάθηκε 10 11,8
MEGA Αλ Τσαντίρι Νιουζ 12,6 14
ΑΝΤ1 Don't forget the lyrics 6,4 6,1
ΑΝΤ1 VIΠ Καλά γεράματα 4,8 4,5
ALPHA Το σόι σου 11,6 11,9
ALPHA Μπαμπά σ' αγαπώ 8,3 10,8
ΣΚΑΪ The Wall 5,8 6,8
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Η Αρπαγή 9 7,1
Star Ξένη ταινία - Η Πεντάμορφη και το Τέρας
 11,3 8,9
Star Ξένη ταινία - Ο Χάρι Πότερ και ο Ημίαιμος Πρίγκιψ 7,1 5,1
OPEN Just the 2 of Us
 8,3 10,5
ΕΡΤ1 Το Τελευταίο Νησί 2,1 3,8
ΕΡΤ1 Παρέα
 3 7,9
