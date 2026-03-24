Η Μόνικα Μπελούτσι φωτογραφήθηκε με την 15χρονη κόρη της για την ιταλική Vogue
Η 61χρονη ηθοποιός πόζαρε με τη Λεονί Κασέλ σε μια φωτογράφιση που συνδυάζει υψηλή μόδα και προσωπικές στιγμές
Στο εξώφυλλο της Vogue Italia εμφανίζεται η 61χρονη ηθοποιός μαζί με τη μικρότερη κόρη της, Λεονί Κασέλ, σε μια φωτογράφιση που συνδυάζει στοιχεία υψηλής μόδας, παράλληλα με τη σχέση μητέρας και κόρης.
Η Μπελούτσι μοιράστηκε στιγμές στον φακό μαζί με τη 15χρονη κόρη της, σε μια ενότητα φωτογραφιών που αναδεικνύει τόσο την αισθητική της μόδας όσο και τον δεσμό τους.
Στις εικόνες, η ηθοποιός εμφανίζεται με ένα γκρι πουλόβερ, συνδυασμένο σε μερικές λήψεις με ποδιά. Το σύνολο αποπνέει μια αίσθηση πολυτέλειας, διατηρώντας παράλληλα μια πιο χαλαρή, καθημερινή κομψότητα. Η Λεονί Κασέλ πόζαρε με φλοράλ σχέδια και πιο casual outfit, μόνη, αλλά και μαζί με τη μητέρα της.
Η Μόνικα Μπελούτσι έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον Γάλλο ηθοποιό Βενσάν Κασέλ: την Ντέβα Κασέλ, που γεννήθηκε το 2004, και τη Λεονί Κασέλ, που γεννήθηκε το 2010. Το ζευγάρι υπήρξε παντρεμένο από το 1999 έως το 2013, διατηρώντας χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή.
