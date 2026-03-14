Η Μαριάννα Τουμασάτου θα παίξει σε παράσταση με τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη: Είναι ταλαιπωρημένος και δεν φέρει καμία ευθύνη
Η Μαριάννα Τουμασάτου θα παίξει σε παράσταση με τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη: Είναι ταλαιπωρημένος και δεν φέρει καμία ευθύνη
«Ο Δημήτρης είναι μια άλλη προσωπικότητα, ανεξάρτητη από τους γονείς του και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε», πρόσθεσε η ηθοποιός
Τη συνεργασία της με τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη αποκάλυψε η Μαριάννα Τουμασάτου, σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα ταλαιπωρημένο παιδί που δεν φέρει ευθύνη για τον πατέρα του και δεν πρέπει να φέρει τη ρετσινιά κανενός.
Η ηθοποιός ενώ είχε ολοκληρώσει τη συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» το Σάββατο 14 Μαρτίου, στις διαφημίσεις αναφέρθηκε στη συνεργασία αυτή και γι' αυτό της ζητήθηκε να δώσει περισσότερες εξηγήσεις στην πορεία, καθώς έχει τοποθετηθεί πολλές φορές ενάντια στον ηθοποιό που καταδικάστηκε για δύο απόπειρες βιασμού.
Αρχικά, επιβεβαίωσε πως πρόκειται για τον Δημήτρη Φιλιππίδη, τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη και τόνισε πως πρόκειται για μία ανεξάρτητη προσωπικότητα και ένα πολύ καλό παιδί: «Ο Δημήτρης είναι μια άλλη προσωπικότητα, ανεξάρτητη από τους γονείς του και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Είναι καλός συνάδελφος. Δεν έχουμε κάνει καθόλου παρέα, δεν μας είχε δοθεί η ευκαιρία, αλλά στον χώρο μαθαίνονται όλα και όλοι μιλάνε για ένα ταλαντούχο και εξαιρετικά καλό παιδί. Ο Αιμίλιος, τον οποίο εμπιστεύομαι, και η Αθηνά λένε τα καλύτερα για τον Δημήτρη. Είναι ένα παιδί που ταλαιπωρήθηκε πολύ και δεν πρέπει να φέρει την ευθύνη και τη ρετσινιά κανενός. Δεν συμφωνώ καθόλου με την οικογένειά του, όμως δεν έχω κανέναν λόγο να διαφωνώ με τον Δημήτρη. Σε τι φταίει από αυτό; Σε τίποτα απολύτως. Δεν έκανα καμία δεύτερη σκέψη. Είναι ένας άλλος άνθρωπος. Είναι ένα παιδί, καλός συνάδελφος και καλά θα περάσουμε το καλοκαίρι. Δεν έχουμε βρεθεί ακόμα, αλλά δεν θα τον ρωτήσω κάτι, δεν θα ρωτήσω κανενός την προσωπική ζωή. Δεν έχω λόγο να ανοίξω κουβέντα. Αν ανοιχτεί η κουβέντα δεν θα κάνω άρση καμίας θέσης μου», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όταν ρωτήθηκε εάν θα θυμώσει σε περίπτωση που ο Πέτρος Φιλιππίδης και η Ελπίδα Νίνου βρεθούν στο θέατρο για να δουν τον γιο τους, απάντησε: «Με τους γονείς ποιανού να θυμώσω που πήγαν να δουν το παιδί τους; Δεν έχει καμία δουλειά το ένα με το άλλο. Θα φάω του Δημήτρη την ψυχή επειδή υπάρχει το θέμα με τον πατέρα του;».
Η Μαριάννα Τουμασάτου σε συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού» τον Ιούλιο του 2025, λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την ενοχή του Πέτρου Φιλιππίδη είχε δηλώσει: «Εγώ ήμουν σίγουρη για την ενοχή του και πίστευα ότι τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο, όπως πρέπει να τον πάρουν. Παρότι έγιναν προσπάθειες να καταστραφούν αυτά τα κορίτσια, φαγώθηκαν να πουν ότι είναι ψεύτρες, να υφίστανται έναν δεύτερο βιασμό. Δεν νομίζω ότι η άλλη πλευρά είχε πάρα πολλούς μάρτυρες να καταθέσουν. Δεν ανησύχησα καθόλου όταν άκουσα την πρόταση του εισαγγελέα για αθώωση του Πέτρου Φιλιππίδη, δεν ανησύχησα ότι θα μπορούσε να προκαλέσει το οτιδήποτε ο εισαγγελέας σε αυτή τη δίκη».
Η ηθοποιός ενώ είχε ολοκληρώσει τη συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» το Σάββατο 14 Μαρτίου, στις διαφημίσεις αναφέρθηκε στη συνεργασία αυτή και γι' αυτό της ζητήθηκε να δώσει περισσότερες εξηγήσεις στην πορεία, καθώς έχει τοποθετηθεί πολλές φορές ενάντια στον ηθοποιό που καταδικάστηκε για δύο απόπειρες βιασμού.
Αρχικά, επιβεβαίωσε πως πρόκειται για τον Δημήτρη Φιλιππίδη, τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη και τόνισε πως πρόκειται για μία ανεξάρτητη προσωπικότητα και ένα πολύ καλό παιδί: «Ο Δημήτρης είναι μια άλλη προσωπικότητα, ανεξάρτητη από τους γονείς του και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Είναι καλός συνάδελφος. Δεν έχουμε κάνει καθόλου παρέα, δεν μας είχε δοθεί η ευκαιρία, αλλά στον χώρο μαθαίνονται όλα και όλοι μιλάνε για ένα ταλαντούχο και εξαιρετικά καλό παιδί. Ο Αιμίλιος, τον οποίο εμπιστεύομαι, και η Αθηνά λένε τα καλύτερα για τον Δημήτρη. Είναι ένα παιδί που ταλαιπωρήθηκε πολύ και δεν πρέπει να φέρει την ευθύνη και τη ρετσινιά κανενός. Δεν συμφωνώ καθόλου με την οικογένειά του, όμως δεν έχω κανέναν λόγο να διαφωνώ με τον Δημήτρη. Σε τι φταίει από αυτό; Σε τίποτα απολύτως. Δεν έκανα καμία δεύτερη σκέψη. Είναι ένας άλλος άνθρωπος. Είναι ένα παιδί, καλός συνάδελφος και καλά θα περάσουμε το καλοκαίρι. Δεν έχουμε βρεθεί ακόμα, αλλά δεν θα τον ρωτήσω κάτι, δεν θα ρωτήσω κανενός την προσωπική ζωή. Δεν έχω λόγο να ανοίξω κουβέντα. Αν ανοιχτεί η κουβέντα δεν θα κάνω άρση καμίας θέσης μου», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όταν ρωτήθηκε εάν θα θυμώσει σε περίπτωση που ο Πέτρος Φιλιππίδης και η Ελπίδα Νίνου βρεθούν στο θέατρο για να δουν τον γιο τους, απάντησε: «Με τους γονείς ποιανού να θυμώσω που πήγαν να δουν το παιδί τους; Δεν έχει καμία δουλειά το ένα με το άλλο. Θα φάω του Δημήτρη την ψυχή επειδή υπάρχει το θέμα με τον πατέρα του;».
Η Μαριάννα Τουμασάτου σε συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού» τον Ιούλιο του 2025, λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την ενοχή του Πέτρου Φιλιππίδη είχε δηλώσει: «Εγώ ήμουν σίγουρη για την ενοχή του και πίστευα ότι τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο, όπως πρέπει να τον πάρουν. Παρότι έγιναν προσπάθειες να καταστραφούν αυτά τα κορίτσια, φαγώθηκαν να πουν ότι είναι ψεύτρες, να υφίστανται έναν δεύτερο βιασμό. Δεν νομίζω ότι η άλλη πλευρά είχε πάρα πολλούς μάρτυρες να καταθέσουν. Δεν ανησύχησα καθόλου όταν άκουσα την πρόταση του εισαγγελέα για αθώωση του Πέτρου Φιλιππίδη, δεν ανησύχησα ότι θα μπορούσε να προκαλέσει το οτιδήποτε ο εισαγγελέας σε αυτή τη δίκη».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE