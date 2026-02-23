Music of My Soul: Το ντοκιμαντέρ για τον θρυλικό αρχηγό των Allman Brothers Γκρεγκ Άλμαν κυκλοφορεί σύντομα
GALA
Ντοκιμαντέρ Γκρεγκ Άλμαν Allman Brothers

Music of My Soul: Το ντοκιμαντέρ για τον θρυλικό αρχηγό των Allman Brothers Γκρεγκ Άλμαν κυκλοφορεί σύντομα

Ο τραγουδιστής πέθανε από επιπλοκές καρκίνου του ήπατος το 2017 σε ηλικία 69 ετών

Music of My Soul: Το ντοκιμαντέρ για τον θρυλικό αρχηγό των Allman Brothers Γκρεγκ Άλμαν κυκλοφορεί σύντομα
Από την Subtext, την αμερικανική εταιρεία παραγωγής και διανομής ανεξάρτητων ταινιών που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2026 από τους βετεράνους της βιομηχανίας, Ντανιέλε ΝτιΤζάκομο, Μπράιαν Λέβι και Τέντι Λιουλάκις αποκτήθηκε το «Music of My Soul», ντοκιμαντέρ για τον θρυλικό αρχηγό και σόλο καλλιτέχνη των Allman Brothers, Γκρεγκ Άλμαν που έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές, για τη Βόρεια Αμερική.

Η Subtext σχεδιάζει να κυκλοφορήσει την ταινία, η οποία σκηνοθετείται από τον βραβευμένο με Grammy και Χρυσή Σφαίρα σκηνοθέτη Τζέιμς Κιτς. Παραγωγός είναι ο Μάικλ Λίμαν.



Ο Άλμαν πέθανε από επιπλοκές καρκίνου του ήπατος το 2017 σε ηλικία 69 ετών.

«Η μουσική του Γκρεγκ Όλμαν είναι συνυφασμένη με τον ιστό της αμερικανικής κουλτούρας και αυτή η ταινία αποτυπώνει τόσο την καλλιτεχνική δημιουργία όσο και την ανθρωπιά πίσω από τον θρύλο», λέει ο Λέβι, σύμφωνα με το Variety. «Είμαστε περήφανοι που φέρνουμε την ταινία στο αμερικανικό κοινό, προσφέροντας στους αφοσιωμένους θαυμαστές σπάνια στοιχεία και αρχειακό υλικό, ενώ παράλληλα παρουσιάζουμε την κληρονομιά του Γκρεγκ σε μια νέα γενιά», πρόσθεσε.

Στην ταινία υπογραμμίζεται επίσης πώς ο Άλμαν και το συγκρότημα «απέρριψαν τις φυλετικές διαιρέσεις που όριζαν μεγάλο μέρος του αμερικανικού Νότου, βασίζοντας τον ήχο τους στον βαθύ σεβασμό στις μουσικές παραδόσεις των μαύρων κοινοτήτων και τη συνεργασία με μαύρους μουσικούς σε μια εποχή που τα συμπεριληπτικά ροκ συγκροτήματα ήταν σπάνια».

Η ταινία γυρίστηκε σε συνεργασία με τη Rolling Stone Films και η εκτελεστική παραγωγή είναι της Αλεξάντρα Ντέιλ, επικεφαλής ταινιών και premium περιεχομένου του Rolling Stone.

Κλείσιμο
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης