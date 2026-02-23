Music of My Soul: Το ντοκιμαντέρ για τον θρυλικό αρχηγό των Allman Brothers Γκρεγκ Άλμαν κυκλοφορεί σύντομα

ο «Music of My Soul», ντοκιμαντέρ για τον θρυλικό αρχηγό και σόλο καλλιτέχνη των Allman Brothers Γκρεγκ Άλμαν που έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές, για τη Βόρεια Αμερική.

Από την Subtext, την αμερικανική εταιρεία παραγωγής και διανομής ανεξάρτητων ταινιών που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2026 από τους βετεράνους της βιομηχανίας, Ντανιέλε ΝτιΤζάκομο, Μπράιαν Λέβι και Τέντι Λιουλάκις αποκτήθηκε τΗ Subtext σχεδιάζει να κυκλοφορήσει την ταινία, η οποία σκηνοθετείται από τον βραβευμένο με Grammy και Χρυσή Σφαίρα σκηνοθέτη Τζέιμς Κιτς. Παραγωγός είναι ο Μάικλ Λίμαν.Ο Άλμαν πέθανε από επιπλοκές καρκίνου του ήπατος το 2017 σε ηλικία 69 ετών.«Η μουσική του Γκρεγκ Όλμαν είναι συνυφασμένη με τον ιστό της αμερικανικής κουλτούρας και αυτή η ταινία αποτυπώνει τόσο την καλλιτεχνική δημιουργία όσο και την ανθρωπιά πίσω από τον θρύλο», λέει ο Λέβι, σύμφωνα με το Variety. «Είμαστε περήφανοι που φέρνουμε την ταινία στο αμερικανικό κοινό, προσφέροντας στους αφοσιωμένους θαυμαστές σπάνια στοιχεία και αρχειακό υλικό, ενώ παράλληλα παρουσιάζουμε την κληρονομιά του Γκρεγκ σε μια νέα γενιά», πρόσθεσε.Στην ταινία υπογραμμίζεται επίσης πώς ο Άλμαν και το συγκρότημα «απέρριψαν τις φυλετικές διαιρέσεις που όριζαν μεγάλο μέρος του αμερικανικού Νότου, βασίζοντας τον ήχο τους στον βαθύ σεβασμό στις μουσικές παραδόσεις των μαύρων κοινοτήτων και τη συνεργασία με μαύρους μουσικούς σε μια εποχή που τα συμπεριληπτικά ροκ συγκροτήματα ήταν σπάνια».Η ταινία γυρίστηκε σε συνεργασία με τη Rolling Stone Films και η εκτελεστική παραγωγή είναι της Αλεξάντρα Ντέιλ, επικεφαλής ταινιών και premium περιεχομένου του Rolling Stone.Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock